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В Белгородском районе село Устинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале сообщил данные об ударах ВСУ по региону за 6 февраля.

В Белгородском районе село Устинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Над селом Толоконное сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка при помощи инженерно-технических средств посажен квадрокоптер со взрывным устройством. Обошлось без последствий на земле.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Почаево – зафиксировано 3 прилета. На окраине села Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по окраинам сёл Вязовое и Теребрено выпущено по 3 артиллерийских снаряда, по окраине села Староселье – 2 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий.

В Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте, второй БПЛА уничтожен в воздухе.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 3 прилета. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Село Вознесеновка подверглось атаке с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника с последующей детонацией пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. По МАПП «Шебекино» выпущено 3 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Белянка совершил падение дрон-камикадзе. Обошлось без последствий на земле.

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