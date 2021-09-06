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Понедельник, 6 сентября, 2021
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В Белгородском районе люди требуют у Путина новую школу

Никита Брыкин
В Белгородском районе люди требуют у Путина новую школу

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Жители Стрелецкого записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить вопрос о строительстве новой школы, пишет Мое Online.

По их словам, сейчас в населенном пункте работает одно учебное учреждение, рассчитанное на 150 детей, однако его посещают более 700 человек. В итоге, как утверждается, дети вынуждены учиться в три смены.

«Просим профинансировать строительство. Мы хотим школу!» — заявили жители Стрелецкого.

Сообщается, что школу хотели строить еще в 2019 году, однако этого так и не произошло. При этом заявка за строительство не может не победить в федеральном проекте.

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