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Суббота, 25 июня, 2022

В Белгородской области попрощаются со школой более 5,5 тысяч выпускников

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7info

В Белгородской области попрощаются со школой более 5,5 тысяч выпускников

В субботу, 25 июня, пройдут выпускные вечера в школах Белгородской области, сообщает сайт регионального правительства.

Выпускниками стали 5,5 тысяч одиннадцатиклассников. Сто баллов на ЕГЭ получил 41 выпусник 2022 года и сдавшая литературу в досрочный период выпускница прошлых лет.

Школьникам, имеющим все итоговые отметки «отлично», успешно сдавшим ЕГЭ: набравшим не менее 70 баллов по русскому языку, математике, набравшим необходимые баллы по предметам по выбору, вручат вместе с аттестатом медаль «За особые успехи в учении»

24 июня аттестаты получили 15,5 тысяч девятиклассников Белгородской области.

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