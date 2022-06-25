В Белгородской области попрощаются со школой более 5,5 тысяч выпускников

В субботу, 25 июня, пройдут выпускные вечера в школах Белгородской области, сообщает сайт регионального правительства.

Выпускниками стали 5,5 тысяч одиннадцатиклассников. Сто баллов на ЕГЭ получил 41 выпусник 2022 года и сдавшая литературу в досрочный период выпускница прошлых лет.

Школьникам, имеющим все итоговые отметки «отлично», успешно сдавшим ЕГЭ: набравшим не менее 70 баллов по русскому языку, математике, набравшим необходимые баллы по предметам по выбору, вручат вместе с аттестатом медаль «За особые успехи в учении»

24 июня аттестаты получили 15,5 тысяч девятиклассников Белгородской области.