В Белгородской области может появиться новая радиостанция «Z»

Житель Белгородской области Роман готов открыть новую радиостанцию «Z». С просьбой о помощи в этом деле молодой человек обратился к губернатору Вячеславу Гладкову.

Гладков отметил важность поддержки молодёжных инициатив. В то же время есть ряд объективных проблем. Первая — выделение частот для вещания. Этим занимается федеральный центр, а не область. Вторая — большие финансовые вложения. По словам политика, речь идёт о миллионах рублей.

Гладков направил Романа к министру по делам молодёжи Татьяне Киреевой. Она должна дать необходимые консультации.

Губернатор предложил рассмотреть вопрос открытия радиостанции на базе уже вещающих в регионе.