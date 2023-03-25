Суббота, 25 марта, 2023
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В Белгородской области мать обвинили в изнасиловании сына-подростка

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В Белгородской области будут судить 41-летнюю безработную женщину, которую обвиняют в серийном изнасиловании сына-школьника, сообщил телеграм-канал Mash.

По предварительной версии, женщина пришла домой пьяной и стала приставать к 14-летнему подростку, который не стал сопротивляться.

Злоумышленница пояснила, что перепутала мальчика с мужем. Ребенок продолжил вступать в половой контакт с матерью втайне от отца и хвастаться об этом сверстникам.

Вскоре инспектор ПДН узнал о случившемся, и против женщину завели уголовное дело. Она пояснила, что занималась сексом с сыном по привычке. Ей грозит до четырех лет тюрьмы.

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