Воскресенье, 26 марта, 2023
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В Белгородской области ищут не вернувшегося с прогулки ребенка

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Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» продолжают поиски 12-летнего белгородца Даниила Есаулова, сообщило издание Бел.Ру.

По информации спасателей, мальчик ушел на прогулку вечером 25 марта в Алексеевке. С тех пор ребенка никто не видел, и он не возвращался домой.

Пропавший имеет плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Его рост 160 сантиметров.

В день пропажи на мальчике была темно-синяя ветровка, черная кофта и спортивные штаны. Также он взял с собой черный рюкзак.

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