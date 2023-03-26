В Белгородской области ищут не вернувшегося с прогулки ребенка

Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» продолжают поиски 12-летнего белгородца Даниила Есаулова, сообщило издание Бел.Ру.

По информации спасателей, мальчик ушел на прогулку вечером 25 марта в Алексеевке. С тех пор ребенка никто не видел, и он не возвращался домой.

Пропавший имеет плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Его рост 160 сантиметров.

В день пропажи на мальчике была темно-синяя ветровка, черная кофта и спортивные штаны. Также он взял с собой черный рюкзак.