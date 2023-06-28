В Белгородской области губернатор Гладков вручил ключи от квартир двум семьям с детьми-инвалидами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 28 июня вручил ключи от квартир двум семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Об этом политик написал в телеграм-канале.

Семье Лавровых предоставлена квартира площадью 63 кв. м., семья Фоминых получила квартиру площадью 71 кв. м. При выборе жилья учитывались расположения медицинских, реабилитационных, образовательных учреждений, к которым прикреплены семьи.

По словам главы региона, полученные квартиры понравились и детям, и родителям: жильё просторное, светлое, расположено на нижних этажах.

Гладков пожелал новосёлам, чтобы новое жильё принесло им счастье.