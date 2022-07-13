В Белгороде жители центра специально бьют окна ради бесплатного ремонта

Губернатор Вячеслав Гладков пожаловался на некоторых жителей центра Белгорода, которые специально бьют окна ради бесплатного ремонта, пишет Бел.Ру.

По его словам, зафиксированы случаи, когда горожане портили свое имущество, чтобы сделать ремонт за счет бюджетных средств.

«Мы рассматриваем вопрос по имуществу, но будем рассматривать его в зависимости от дохода жителей. К сожалению, кто-то уже сейчас начинает воспринимать эту ситуацию как возможность за счет других источников сделать ремонт, начинают разбивать кафельную плитку, бить окна», – пояснил Гладков.

Глава региона отметил, что поврежденное после обстрела со стороны Украины имущество уже зафиксировали. Если у семьи есть финансовые проблемы, то ей помогут. Гладков добавил, что не сможет помочь в восстановлении «бассейнов в огромных домах».