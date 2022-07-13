powder

В Белгороде жители центра специально бьют окна ради бесплатного ремонта

https://ru.freepik.com/premium-photo/black-plastic-window-in-the-room_5194476.htm#query=%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE&position=39&from_view=search

Губернатор Вячеслав Гладков пожаловался на некоторых жителей центра Белгорода, которые специально бьют окна ради бесплатного ремонта, пишет Бел.Ру.

По его словам, зафиксированы случаи, когда горожане портили свое имущество, чтобы сделать ремонт за счет бюджетных средств.

«Мы рассматриваем вопрос по имуществу, но будем рассматривать его в зависимости от дохода жителей. К сожалению, кто-то уже сейчас начинает воспринимать эту ситуацию как возможность за счет других источников сделать ремонт, начинают разбивать кафельную плитку, бить окна», – пояснил Гладков.

Глава региона отметил, что поврежденное после обстрела со стороны Украины имущество уже зафиксировали. Если у семьи есть финансовые проблемы, то ей помогут. Гладков добавил, что не сможет помочь в восстановлении «бассейнов в огромных домах».

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7