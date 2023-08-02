В Белгороде разгорелся скандал с туалетом на набережной

В мэрии Белгорода прокомментировали скандал с туалетом на набережной, пишет портал «Бел.Ру».

Как рассказал белгородец Юрий Глушенков, во время строительства старого зоопарка у него изъяли земельный участок, где проложили систему канализации и освещения парка Победы.

В итоге местный житель решил в ближайшее время установить надворный туалет на территории фактического пользования земли

В администрации отметили, что власти ничего не нарушили, поскольку речь идет о судебном споре, который завершился не в пользу заявителя. Правоохранители проводят проверку.