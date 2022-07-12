В Белгороде рассказали о судьбе людей, чьи дома снесут после обстрела

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, где живут люди, чьи дома будут сносить после обстрела 3 июля, пишет Бел.Ру.

По его словам, сейчас идет работа экспертов, которые дают заключение на снос 13 зданий.

«Мы предложили всем жителям пострадавших домов временное жилье в гостиницах. Получили отказ, у всех есть возможность остановиться у родственников», – уточнил Гладков.

Губернатор отметил, что дома планируется восстанавливать. При этом некоторые белгородцы изъявили желание переехать жить в другое место, этот вопрос прорабатывается.