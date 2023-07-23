Главврач станции скорой помощи Белгородской области Алексей Жиров пообещал провести служебное расследование после жалобы женщины на работу врачей, пишет «Бел.Ру».

По ее словам, пожилой женщине стало плохо в одном из магазинов в Разумном. Скорая приехала через 20 минут, но потратила много времени на парковку.

После этого, как утверждают очевидцы, медики вышли из автомобиля лишь с блокнотом, не принеся лекарств. Узнав, что у пострадавшей нет с собой документов, врач стал дожидаться полиции, чтобы выяснить личность пациентки.

Автор обращения добавила, что бабушку «кое как запихнули в машину» и увезли.