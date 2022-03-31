В Белгороде прокомментировали информацию об «убийстве» мэра Иванова

В социальных сетях распространяется информация о «ликвидации» мэра Белгорода Антона Иванова.

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Как отметили в официальном телеграм-канале городской мэрии, эта информация не соответствует действительности.

«Мэра Белгорода ликвидировали — Мэр жив и в настоящий момент проводит личный прием граждан», – говорится в сообщении.

Среди других фейков, которые набирают популярность в последнее время, назван «поджог администрации города», подписание указа об «эвакуации населения Белгородской области», а также плана «атаки на Белгород». Все эти сведения оказались ложными.