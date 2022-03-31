-0.1 C
Рязань
Четверг, 31 марта, 2022

В Белгороде прокомментировали информацию об «убийстве» мэра Иванова

spot_img
На главнуюНовости мира

В Белгороде прокомментировали информацию об «убийстве» мэра Иванова

powder

В социальных сетях распространяется информация о «ликвидации» мэра Белгорода Антона Иванова.

- Реклама -

Как отметили в официальном телеграм-канале городской мэрии, эта информация не соответствует действительности.

 «Мэра Белгорода ликвидировали — Мэр жив и в настоящий момент проводит личный прием граждан», – говорится в сообщении.

Среди других фейков, которые набирают популярность в последнее время, назван «поджог администрации города», подписание указа об «эвакуации населения Белгородской области», а также плана «атаки на Белгород». Все эти сведения оказались ложными.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяЗахарова: Получившая Пулитцеровскую премию Пауэр так и не обратила внимание на погибших от рук украинских неонацистов детей
Комментарии для сайта Cackle
spot_img