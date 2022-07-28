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В Белгороде пожаловались на выселение на улицу после обстрела

Жительница Белгорода Карина Куралова пожаловалась, что ее семью выселяют из дома на улицы Попова, пишет Бел.Ру.

По ее словам, в жилище уже отключили все коммуникации, и сотрудник управы уговаривает ее съехать. При этом женщине некуда переезжать. При этом белгородке предоставили документов, которые подтверждали бы, что дом признан аварийным, и никто не объясняет, что будет взамен.

«Сегодня вся необходимая документация представлена, варианты по новому жилью у Вас есть, ждем Вашего решения», – ответил женщине глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор заверил, что с женщиной встретится мэр Антон Иванов и предложит переселение в гостиницу Белгорода.

Гладков уточнил, что 16 домов, которые должны снести после обстрела 3 июля, будут строить заново или переселять людей в другой место. Окончательное решение примут в зависимости от пожеланий собственников.

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