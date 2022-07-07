В Белгороде похоронили троих погибших при обстреле

В Белгороде в четверг прошли похороны троих членов семьи, погибших в результате обстрела города 3 июля со стороны Украины, сообщил РИА Новости сотрудник кладбища.

«На кладбище Ячнево сегодня похоронили троих погибших от обстрелов», — сказал собеседник агентства.

Жители Белгорода образовали народный мемориал на пересечении улиц Маяковского и Попова. Сюда несут цветы и свечи, чтобы почтить память погибших и выразить поддержку пострадавшим.

По данным Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе.