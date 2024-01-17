Белгородцы рассказали о банде подростков, члены которой долгое время держали в страхе город и окрестности, пишет МК.
В последние дни нескольких подозреваемых задержали, возбуждены уголовные дела.
Горожане сообщили, что юные злоумышленники воровали в магазинах, избивали прохожих и учителей, а также выкладывали свои выходки в социальные сети.
По предварительной версии, подростки вымогали у людей деньги, отбирали кошельки.
Главой банды называют 17-летнего азербайджанца, приехавшего в Белгород из Харькова.