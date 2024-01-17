Среда, 17 января, 2024
На главнуюНовости мира

В Белгороде подростки воровали, избивали прохожих и учителей

powder
spot_img

Белгородцы рассказали о банде подростков, члены которой долгое время держали в страхе город и окрестности, пишет МК.

В последние дни нескольких подозреваемых задержали, возбуждены уголовные дела.

Горожане сообщили, что юные злоумышленники воровали в магазинах, избивали прохожих и учителей, а также выкладывали свои выходки в социальные сети.

«Их давно пора посадить, они не первый год избивают людей, но раньше это не выставлялось, а людям по Железнякова ходить страшно», — отметила белгородка.

По предварительной версии, подростки вымогали у людей деньги, отбирали кошельки.

«Толпой избивали людей, даже взрослых. Издевались над учителями, избивали их», — говорится в публикации.

Главой банды называют 17-летнего азербайджанца, приехавшего в Белгород из Харькова.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах