-1 C
Рязань
Суббота, 4 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Белгороде многоквартирный дом остался без отопления и горячей воды

powder

В администрации Белгорода прокомментировали ситуацию с отключением отопления и горячей воды в доме № 53 на улице Щорса в начале декабря, пишет «Бел.Ру».

Чиновники считают, что к проблемам привела смену управляющей компании жильцами дома.

Так, МУП «Аварийная служба» назначили в качестве временной управляющей компании после того как, УК «Молодежная» прекратила исполнять обязанности.

Реклама

При этом жильцов предупреждали о рисках смены управляющей компании в отопительный сезон. В итоге новая УК прекратила теплоснабжение дома без должного уведомления жильцов.

Сейчас принимаются совместные меры для восстановления теплоснабжения дома. Решение о введении в доме ЧС пока не принято.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,842ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img