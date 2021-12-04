В Белгороде многоквартирный дом остался без отопления и горячей воды

В администрации Белгорода прокомментировали ситуацию с отключением отопления и горячей воды в доме № 53 на улице Щорса в начале декабря, пишет «Бел.Ру».

Чиновники считают, что к проблемам привела смену управляющей компании жильцами дома.

Так, МУП «Аварийная служба» назначили в качестве временной управляющей компании после того как, УК «Молодежная» прекратила исполнять обязанности.

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При этом жильцов предупреждали о рисках смены управляющей компании в отопительный сезон. В итоге новая УК прекратила теплоснабжение дома без должного уведомления жильцов.

Сейчас принимаются совместные меры для восстановления теплоснабжения дома. Решение о введении в доме ЧС пока не принято.