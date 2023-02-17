В Белгороде мать не может найти раненого мобилизованного сына в военном госпитале

Жительница Белгорода пожаловалась, что не может найти своего мобилизованного сына в, написал «Бел.Ру».

Ей сообщили в Минобороны, что раненый молодой человек лежит в госпитале, но в каком — неизвестно. Женщина попросила губернатора Вячеслава Гладкова подсказать, где может находится ее родственник.

«Официальных таких справочных нет, потому что все-таки речь идет о военнослужащих, закон их защищает», – подчеркнул глава региона.

Гладков посоветовал обратиться к руководителю регионального Совбеза Евгению Воробьеву, советнику губернатора Олегу Мантулину или в центр оказания содействия семьям военнослужащих.