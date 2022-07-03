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Воскресенье, 3 июля, 2022

В Белгороде 3 человека погибли после обстрелов ВСУ

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Татьяна Проводина

В Белгороде 3 человека погибли после обстрелов ВСУ

В результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгороде погибли три человека. Пострадали четверо, двое из них госпитализированы.

После обстрела загорелся жилой дом на улице Маяковского. На месте работали оперативные службы. Предположительно, сработала система ПВО. Об этом сообщает Telegram канал Mash.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе ночного удара погибли три человека.

Источник: Телеграм канал TASS.media

В Белгороде частично разрушены 11 многоквартирных домов и по меньшей мере 9 частных.

Телеграм канал Baza публикует фото частного дома в Южном переулке. Семья на выходные уехала к родственникам. Судя по всему, это спасло им жизнь.

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