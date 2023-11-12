В Белгородцев предупредили о провокации с фейковыми электриками

Замгубернатора Сергей Довгалюк предупредил жителей Белгородской области о провокации с фейковыми электриками, пишет «Бел.Ру».
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором работники ЖКХ отказываются работать в селе Головчино из-за опасности обстрелов. Чиновник пояснил, что видео с электриками – фейк.
Публикация кадров с фейковыми электриками встревожила многих белгородцев, которые стали переживать из-за угрозы остаться без электроснабжения.
Замгубернатора подчеркнул, что злоумышленники притворяются работниками сферы ЖКХ.