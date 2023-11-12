Воскресенье, 12 ноября, 2023
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В Белгородцев предупредили о провокации с фейковыми электриками

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Замгубернатора Сергей Довгалюк предупредил жителей Белгородской области о провокации с фейковыми электриками, пишет «Бел.Ру».

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором работники ЖКХ отказываются работать в селе Головчино из-за опасности обстрелов. Чиновник пояснил, что видео с электриками – фейк.

«Их мотив — ввести в заблуждение и посеять панику! Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации!» — отметил Довгалюк.

Публикация кадров с фейковыми электриками встревожила многих белгородцев, которые стали переживать из-за угрозы остаться без электроснабжения.

Замгубернатора подчеркнул, что злоумышленники притворяются работниками сферы ЖКХ.

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