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В Башкирии неравнодушный гражданин помог задержать пьяного водителя

7info

Благодаря помощи неравнодушного гражданина задержан пьяный водитель, сообщил официальный канал Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимира Севастьянова.

Накануне, 18 августа, в восьмом часу вечера неравнодушный гражданин сообщил на телефон доверия МВД по РБ 8(347)279-32-92, что в Мишкинском районе в д. Елышево нетрезвый водитель мопеда катается с маленьким ребёнком.

Информация незамедлительно была передана сотрудникам ДПС Мишкинского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий начальник ОГИБДД ОМВД России по Мишкинскому району майор полиции Александр Шамиданов разыскал данного водителя на ул. Трактовой д. Елышево. Задержанным водителем оказался 39-летний местный житель. Его освидетельствование показало 1.056 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, к тому же мужчина водительских прав не имел. При этом перевозил на мопеде «Альфа» свою малолетнюю дочь без защитной экипировки.

В отношении него составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим на это прав, а также за управление двухколесным транспортом без мотошлема. Транспортное средство нарушителя помещено на специализированную стоянку.

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