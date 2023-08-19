В Башкирии неравнодушный гражданин помог задержать пьяного водителя

Благодаря помощи неравнодушного гражданина задержан пьяный водитель, сообщил официальный канал Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимира Севастьянова.

Накануне, 18 августа, в восьмом часу вечера неравнодушный гражданин сообщил на телефон доверия МВД по РБ 8(347)279-32-92, что в Мишкинском районе в д. Елышево нетрезвый водитель мопеда катается с маленьким ребёнком.

Информация незамедлительно была передана сотрудникам ДПС Мишкинского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий начальник ОГИБДД ОМВД России по Мишкинскому району майор полиции Александр Шамиданов разыскал данного водителя на ул. Трактовой д. Елышево. Задержанным водителем оказался 39-летний местный житель. Его освидетельствование показало 1.056 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, к тому же мужчина водительских прав не имел. При этом перевозил на мопеде «Альфа» свою малолетнюю дочь без защитной экипировки.

В отношении него составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим на это прав, а также за управление двухколесным транспортом без мотошлема. Транспортное средство нарушителя помещено на специализированную стоянку.