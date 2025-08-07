В Барнауле участник СВО с инвалидностью выживал на 12 тысяч рублей в месяц

В Барнауле ветеран спецоперации был вынужден выживать на 12 тысяч рублей в месяц, пишет издание «Домовой совет».
По его данным, боец вернулся с фронта в 2023 году с инвалидностью первой группы после тяжелого ранения. Ему назначили пенсию в размере 20,4 тысячи рублей.
Семья обращалась к судебным приставам, на время списания прекращались, но затем возобновлялись.
На помощь военному пришли местные общественники. Они пояснили, что мужчину должны были освободить от долгов, поскольку участник СВО получил инвалидность и взял кредиты еще до отправки в зону боевых действий.
Выяснилось, что списания возобновил новый сотрудник, который якобы не изучил все обстоятельства дела, за это его уволили.