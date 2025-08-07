В Барнауле участник СВО с инвалидностью выживал на 12 тысяч рублей в месяц

В Барнауле ветеран спецоперации был вынужден выживать на 12 тысяч рублей в месяц, пишет издание «Домовой совет».

По его данным, боец вернулся с фронта в 2023 году с инвалидностью первой группы после тяжелого ранения. Ему назначили пенсию в размере 20,4 тысячи рублей.

«С февраля 2025 года судебные приставы начали удерживать со скромной пенсии участника СВО половину в счет погашения долгов. Оставляя при этом ему на жизнь примерно 12 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Семья обращалась к судебным приставам, на время списания прекращались, но затем возобновлялись.

На помощь военному пришли местные общественники. Они пояснили, что мужчину должны были освободить от долгов, поскольку участник СВО получил инвалидность и взял кредиты еще до отправки в зону боевых действий.

Выяснилось, что списания возобновил новый сотрудник, который якобы не изучил все обстоятельства дела, за это его уволили.