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Понедельник, 24 апреля, 2023

В Барнауле пьяный отчим избил падчерицу, думая, что калечит ее мать

Врачи госпитализировали 11-летнюю жительницу Барнаула, которую жестоко избил отчим, сообщил телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел утром 22 апреля. Мужчина пришел домой сильно выпившим и устроил сцену ревности жене. Вскоре она ушла из дома. Злоумышленник не заметил этого и решил, что возлюбленная пошла спать.

Отчим подошел к кровати и принялся избивать спящую падчерицу, приняв ее за супругу. Лишь после серии ударов он осознал, на кого он напал.

В итоге девочка получила переломы лица, носа, ребер, а также ушибы головы, груди и другие травмы. Она находится в тяжелом состоянии.

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