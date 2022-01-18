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Вторник, 18 января, 2022
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В банном комплексе на Семёна Середы завершили ремонт

7info

В Рязани завершили ремонт помещений, техническое перевооружение котельной в банном комплексе на улице Семёна Середы, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас идут пуско-наладочные работы, проверяется оборудование. Посетителей планируют принять в конце января.

Рабочие полностью заменили катальную, коммуникации – отопление, водопровод, электрику. Отремонтировали печи-каменки.

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По информации арендатора, стоимость 3 часов пребывания – 420 рублей, также будут действовать пенсионные дни со скидкой 50%, абонементы.

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