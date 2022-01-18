В банном комплексе на Семёна Середы завершили ремонт

В Рязани завершили ремонт помещений, техническое перевооружение котельной в банном комплексе на улице Семёна Середы, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас идут пуско-наладочные работы, проверяется оборудование. Посетителей планируют принять в конце января.
Рабочие полностью заменили катальную, коммуникации – отопление, водопровод, электрику. Отремонтировали печи-каменки.
По информации арендатора, стоимость 3 часов пребывания – 420 рублей, также будут действовать пенсионные дни со скидкой 50%, абонементы.