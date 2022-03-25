В банном комплексе на Семёна Середы появились «счастливые часы» и массажные кабинеты

Для посетителей возобновивший недавно свою работу банный комплекс на улице Семёна Середы в Рязани продолжает вводить новые услуги. На этой неделе появилась возможность посетить баню со скидкой в «счастливые часы», а также сделать массаж.

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В будние дни стоимость посещения банного комплекса с 07.00 до 10.00 составит 300 рублей, с 10.00 до 13.00 – 350 рублей, с 13.00 до 22.00 – 450 рублей.

В пятницу цена на вход снижена с 600 до 450 рублей. В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни, посетить баню можно по прежней стоимости.

Во вторник вход для пенсионеров составит 250 рублей, среда – санитарный день.

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Также в мужском и женском крыле начали работать массажные кабинеты. Процедуры проводят сертифицированные специалисты. Рязанцам предлагают сделать оздоравливающий, расслабляющий, массаж головы и шейно-воротниковой зоны, массаж ног. Кроме того, посетителям предлагают услуги пилинга и косметического обертывания. Массаж не входит в стоимость посещения бани и оплачивается отдельно. Услугу массажа можно получить вместе с комплексом парения, и отдельно.

Записаться на массаж можно по номеру телефона: +7 980 560-70-87.

Рязанцам также напоминают, что в банном комплексе есть парильщик. Можно воспользоваться его услугами, чтобы узнать о традициях парения, научиться париться самостоятельно.

В бане работает кафе. В меню блюда восточной кухни, большой выбор напитков. Отдельно выделяется чай, являющийся неизменным атрибутом банной процедуры. Гостям предлагается несколько видов фруктовых и травяных чаев, в том числе облепиха, имбирь, клюква, горные травы.

Всю подробную информацию и новости о новых услугах можно узнавать в официальной группе банного комплекса.