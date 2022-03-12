В авиакомпании объяснили инцидент с подавшим сигнал тревоги российским самолётом

Авиакомпания «Россия» прокомментировала инцидент с пассажирским самолётом Airbus рейса Санкт-Петербург – Сочи, пишет «Neva.Today».
Представители авиакомпании опровергли информацию, что воздушное судно подало сигнал бедствия из-за угрозы минирования.
Дежурный в аэропорту Сочи получил информацию от анонимного источника об угрозе безопасности самолёта. Несмотря на это, командир рейса принял решение продолжить полет.
Вскоре самолёт благополучно приземлился в Сочи. Специалисты повторно досмотрят борт, пассажиров, их багаж и ручную кладь.