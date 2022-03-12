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Суббота, 12 марта, 2022

В авиакомпании объяснили инцидент с подавшим сигнал тревоги российским самолётом

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В авиакомпании объяснили инцидент с подавшим сигнал тревоги российским самолётом

Александр Ильин

Авиакомпания «Россия» прокомментировала инцидент с пассажирским самолётом Airbus рейса Санкт-Петербург – Сочи, пишет «Neva.Today». 

«Авиакомпания «Россия» категорически опровергает информацию о якобы подавшем сигнал тревоги самолёте, выполняющим рейс FV6565 Санкт-Петербург — Сочи», — сказано в сообщении.

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Представители авиакомпании опровергли информацию, что воздушное судно подало сигнал бедствия из-за угрозы минирования. 

Дежурный в аэропорту Сочи получил информацию от анонимного источника об угрозе безопасности самолёта. Несмотря на это, командир рейса принял решение продолжить полет.

Вскоре самолёт благополучно приземлился в Сочи. Специалисты повторно досмотрят борт, пассажиров, их багаж и ручную кладь. 

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