Четверг, 31 июля, 2025
21 C
Рязань
Кино и ТВ

В августе Wink представит много комедийных премьер

Алексей Самохин
Фото: Wink

Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) приготовил подборку летних премьер на любой вкус. В августе зрителей ждёт множество комедийных новинок, а также фильмы и сериалы для всей семьи, поклонников экшена и фэнтези.

Продолжения, премьеры и звёзды

  • «Ухожу красиво 2» (18+)
     Продолжение комедийного экшен-сериала с Владимиром Яглычем в главной роли. Новые эпизоды будут выходить на протяжении всего месяца.
  • «Братья» (18+) — с 8 августа
     Комедия с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях. Славик, беззаботный сочинский ловелас, узнаёт, что спасти его может только родной брат — сам поп-король. Ради встречи он готов на всё, но последствия окажутся куда более неожиданными, чем он думал.
    В ролях: Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Татьяна Догилева и др.
  • «Домовёнок Кузя» (6+) — с 13 августа
     Доброе семейное кино. Домовёнок сбегает от Бабы-яги и попадает в обычную городскую квартиру. Но злодейка не собирается сдаваться!
    Озвучивают: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова и др.
  • «Постучись в мою Тверь» (18+) — с 14 августа
     Городская леди Алиса едет в глубинку за землёй, но местный фермер Сергей не горит желанием с ней расставаться. Начинается борьба характеров — и, возможно, чувств.
    В ролях: Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарёва, Дмитрий Власкин и др.
  • «Миллиард проблем» (16+) — с 18 августа
     Малообеспеченная семья Калачёвых неожиданно получает миллиард рублей. Но вместе с деньгами приходит миллиард испытаний.
    В ролях: Сергей Епишев, Анастасия Попова, Игорь Вуколов и др.
  • «Три богатыря. Ни дня без подвига» (6+) — с 22 августа
     Продолжение любимой франшизы. Новый мультфильм — новые подвиги, расследования и приключения в волшебном мире.
    Озвучивают: Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Лия Медведева и др.
  • «Зять» (18+) — с 28 августа
     Дмитрий Нагиев и Ян Цапник в острой семейной комедии. Отец узнаёт, что его дочь влюбилась в его ровесника — бывшего лучшего друга. И это только начало.
    В ролях также: Ирина Пегова, Григорий Сиятвинда, Люся Чеботина и др.

Фэнтези и приключения

  • «Библиотекари: Следующая глава» (12+) — премьера в августе
     Продолжение американского приключенческого фэнтези. Библиотекарь из XIX века случайно пробуждает магию в современном мире и объединяется с командой, чтобы всё исправить. Точная дата премьеры будет объявлена позже.

Даты цифровых премьер могут меняться по инициативе правообладателей.

Самые читаемые материалы

Новости России

Скандал в Абхазии: конфликт с туристами поставил под угрозу весь курортный сезон

Скандал разгорелся после публичного заявления сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая. Она заявила, что республике «не нужны туристы за 300 рублей», которые «питаются лапшой и не тратятся на сувениры».
Армия и СВО

Выпускник Рязанского радиоуниверситета погиб на СВО

Прощание с воином пройдёт в четверг, 31 июля, в 10:00 в храме Иоанна Кронштадтского на улице Татарской, 72.
Транспорт и дороги

На Солотчинском мосту перекрыли движение в сторону Рязани, организован проезд по встречной полосе

Движение по Солотчинскому шоссе на мосту через Оку в сторону города полностью перекрыто, открыли проезд по встречной полосе. Ранее региональный Минтранс сообщал, что полоса движения по мосту в сторону Рязани перекрыта по техническим причинам.
Культура и события

Стала известна предварительная программа фестиваля «Небо России» 

Для зрителей основные мероприятия запланированы на конец недели — 8-10 августа. В эти дни на площадке в Спасском районе ожидается вечернее свечение шаров, а также различные активности и развлекательная программа. 
Новости России

«Стрелы смерти»: что известно о боеприпасе «Мотив-3М», который используют ВС РФ в зоне СВО

Несмотря на шум в СМИ о «новом супероружии», эксперт уточняет: речь идёт не о новинке, а о модернизированной версии давно существующего боевого элемента.

Последние новости

Новости России

«Абзац»: Меладзе отказался от выступлений в России

Певец Валерий Меладзе отказался от выступлений в России, пишет...
Новости России

Юрий Антонов ответил оскорбившему Пахмутову Макаревичу*

Народный артист РСФСР Юрий Антонов в беседе с «Абзацем»...
Новости России

Блогер Артемий Лебедев назвал главную национальную болезнь России

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал в выпуске новостей...
Акценты

Выплаты в России к 1 сентября: что известно

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект об ежегодной выплате родителям школьников к 1 сентября в размере прожиточного минимума. Сумма будет выплачиваться на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также на учащихся с инвалидностью до 23 лет.
Новости России

Картаполов: Потеря Часова Яра нанесла серьезный моральный удар ВСУ

Переход Часова Яра под контроль российских войск может привести к серьезному падению боевого духа ВСУ, а освободившиеся силы России смогут быть переброшены на другие участки фронта.
Погода

Штормовое предупреждение объявлено в Рязанской области, энергетики переведены в режим повышенной готовности

В ближайший час и до конца суток на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, ливни, град, а также усиление ветра с порывами до 12–17 м/с.
Транспорт и дороги

Изменена схема движения на перекрёстке в центре Рязани

Из-за ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте на подъезде к площади Ленина остались только полосы для движения общественного транспорта.
Новости России

Важнейшие цели на Украине уничтожены со снайперской точностью ударами ВС РФ

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью атаки было поражение точек базирования катеров, личного состава, а также систем реактивного залпового огня.