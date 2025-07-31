В августе Wink представит много комедийных премьер

Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) приготовил подборку летних премьер на любой вкус. В августе зрителей ждёт множество комедийных новинок, а также фильмы и сериалы для всей семьи, поклонников экшена и фэнтези.
Продолжения, премьеры и звёзды
- «Ухожу красиво 2» (18+)
Продолжение комедийного экшен-сериала с Владимиром Яглычем в главной роли. Новые эпизоды будут выходить на протяжении всего месяца.
- «Братья» (18+) — с 8 августа
Комедия с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях. Славик, беззаботный сочинский ловелас, узнаёт, что спасти его может только родной брат — сам поп-король. Ради встречи он готов на всё, но последствия окажутся куда более неожиданными, чем он думал.
В ролях: Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Татьяна Догилева и др.
- «Домовёнок Кузя» (6+) — с 13 августа
Доброе семейное кино. Домовёнок сбегает от Бабы-яги и попадает в обычную городскую квартиру. Но злодейка не собирается сдаваться!
Озвучивают: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова и др.
- «Постучись в мою Тверь» (18+) — с 14 августа
Городская леди Алиса едет в глубинку за землёй, но местный фермер Сергей не горит желанием с ней расставаться. Начинается борьба характеров — и, возможно, чувств.
В ролях: Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарёва, Дмитрий Власкин и др.
- «Миллиард проблем» (16+) — с 18 августа
Малообеспеченная семья Калачёвых неожиданно получает миллиард рублей. Но вместе с деньгами приходит миллиард испытаний.
В ролях: Сергей Епишев, Анастасия Попова, Игорь Вуколов и др.
- «Три богатыря. Ни дня без подвига» (6+) — с 22 августа
Продолжение любимой франшизы. Новый мультфильм — новые подвиги, расследования и приключения в волшебном мире.
Озвучивают: Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Лия Медведева и др.
- «Зять» (18+) — с 28 августа
Дмитрий Нагиев и Ян Цапник в острой семейной комедии. Отец узнаёт, что его дочь влюбилась в его ровесника — бывшего лучшего друга. И это только начало.
В ролях также: Ирина Пегова, Григорий Сиятвинда, Люся Чеботина и др.
Фэнтези и приключения
- «Библиотекари: Следующая глава» (12+) — премьера в августе
Продолжение американского приключенческого фэнтези. Библиотекарь из XIX века случайно пробуждает магию в современном мире и объединяется с командой, чтобы всё исправить. Точная дата премьеры будет объявлена позже.
Даты цифровых премьер могут меняться по инициативе правообладателей.