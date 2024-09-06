В августе объем кредитов среди россиян снизился на 4,2 процента

По предварительным данным, к концу августа 2024 года общий объем выданных кредитов россиянам уменьшился на 4,2 процента по сравнению с июлем и составил 1,202 триллиона рублей. Об этом сообщает Frank RG.

В течение первых восьми месяцев текущего года российские банки предоставили физическим лицам кредиты на сумму 10,1 триллиона рублей. Этот показатель оказался на 5,4 процента ниже аналогичного периода 2023 года, отметили аналитики.

В августе объем выданных наличных кредитов снизился на 8,8 процента по сравнению с июльскими данными, составив 567,4 миллиарда рублей. В количественном выражении этот показатель уменьшился на 2,2 процента. Средний размер наличных займов в этот период также сократился на 6,7 процента и достиг 171,3 тысячи рублей.