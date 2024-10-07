В аварии в Александро-Невском районе погиб 46-летний пассажир «Приоры»

В Александро-Невском районе 5 октября произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП случилось примерно в 6:20, на 341 километре автодороги Р-22 «Каспий». В нем столкнулись автомобиль УАЗ «Патриот» и «Лада Приора». По предварительной информации, 69-летний водитель «Патриота» выехал на встречную полосу.

В результате столкновения 20-летний житель Республики Дагестан, управляющий «Приорой», и двое его пассажиров того же возраста получили травмы, им потребовалась помощь медиков. Еще один пассажир в возрасте 46-лет погиб.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.