В Астрахани подростки толпой избили 11-летнего мальчика

Вечером в субботу, 26 февраля, рядом с заброшенной котельной на улице Луконина в Астрахани избили 11-летнего мальчика, пишет Арбуз.

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Судя по опубликованным в Сети кадрам, ребенку понадобилась помощь медиков. Дядя пострадавшего раскрыл подробности нападения на племянника.

«Произошло это часов в шесть вечера, почти рядом с его домом. Их было человек десять, подростки от 13 до 15 лет. Избивали, смеялись и издевались. У двоих были ножи в руках», – пояснил астраханец.

По его словам, мальчик был вместе с другом. Злоумышленники избили обоих и отобрали у них деньги.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.