В Астрахани педофил почти десять лет насиловал подростков у себя дома

Суд вынес приговор в отношении 54-летнего жителя Астрахани, которого признали виновным в 35 эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетний, пишет Каспий Инфо.

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По версии следствия, преступления происходили почти на протяжении десяти лет – с января 2011 года по август 2020 года.

Злоумышленник подыскивал и заманивал к себе в квартиру на улице Бакинской подростков от 13 до 16 лет и насиловал потерпевших.

В итоге педофила приговорили к 23 годам лишения свободы колонии строгого режима.