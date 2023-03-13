В Астрахани горожане массово вышли на улицы

Журналисты портала Каспий Инфо обратили внимание на скопление горожан на улицах Астрахани.

Авторы публикации пришли к выводу, что причиной этому – приход весны и теплой погоды. На Кирова запели и заиграли уличные музыканты.

«Парки, скверы и вообще весь центр города забит народом. Гуляют. Особенно это было заметно в субботу, погода была теплая и тихая», – говорится в материале.

В воскресенье на улицах было не столь многолюдно из-за прохладного ветра.