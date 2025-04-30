В архиве ФСБ показали челюсть Адольфа Гитлера

Член Совета по правам человека Ева Меркачева показала фотографию, на которой запечатлена челюсть Адольфа Гитлера, пишет SHOT .

Этот уникальный экспонат продемонстрировали в архиве ФСБ в день самоубийства главаря Третьего рейха 80 лет назад.

Выяснилось, что зубы фюрера хранятся в коробке от папирос «Гвардейские».

«Эти останки — главное доказательство того, что Гитлер закончил свою жизнь 30 апреля 1945 года в Берлине, а не сбежал куда-то, изменив личность», — говорится в публикации. Реклама

Подлинность зубов нацистского преступника подтвердил его личный стоматолог. Все остальные части фюрера сожгли по его приказу.