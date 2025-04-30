В архиве ФСБ показали челюсть Адольфа Гитлера

Член Совета по правам человека Ева Меркачева показала фотографию, на которой запечатлена челюсть Адольфа Гитлера, пишет SHOT.
Этот уникальный экспонат продемонстрировали в архиве ФСБ в день самоубийства главаря Третьего рейха 80 лет назад.
Выяснилось, что зубы фюрера хранятся в коробке от папирос «Гвардейские».
Подлинность зубов нацистского преступника подтвердил его личный стоматолог. Все остальные части фюрера сожгли по его приказу.
О том, как прошли последние часы Гитлера в бункере накануне самоубийства, читайте в материале 7 Новостей.