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Среда, 23 февраля, 2022

В Архангельской области жена задушила мужа подтяжками на глазах у детей

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В Архангельской области жена задушила мужа подтяжками на глазах у детей

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Суд вынес приговор 33-летеней жительнице Архангельской области, которую признали виновной в убийстве мужа, пишет региональное управление СК.

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Инцидент произошел в ночь на 21 марта 2021 года в коммунальной квартире. По версии следствия, супруги сильно поругались. В разгар конфликта злоумышленника стала душить возлюбленного руками, а затем подтяжками.

Все это происходило на глазах у их шокированных детей. В итоге потерпевший скончался. На допросе женщина призналась, что решила убить супруга, так как он систематически применял к ней физическую силу.

Ранее убийца писала заявления на супруга в правоохранительные органы, но потом с ним мирилась и забирала их. Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима. Также она должна будет заплатить миллион рублей сестре убитого, и по 100 тысяч рублей – детям.

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