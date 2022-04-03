В Архангельске вандалы разбили патриотическую остановку

Неизвестные повредили часть конструкций на остановке у торгового центра «Рим» в Архангельске, пишет 29.ru.

Инцидент произошел накануне ночью. Злоумышленники разбили павильон с символикой в поддержку российской армии.

«Мы заказывали натуральные армейские бляхи и стропы-триколоры. Если присмотреться, видно, что язычки блях вырваны, а руками этого не сделать, — люди пришли с инструментами», – пояснил глава агентства наружной рекламы «Факел» Сергей Долгобородов.