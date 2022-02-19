В Архангельске учительница подралась с учеником на перемене

В УМВД по Архангельской области прокомментировали скандал из-за видео, на котором запечатлен конфликт между ребенком и учительницей изо в школе № 1 в Архангельске, пишет 29.ru.

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На кадрах видно, как педагог выводит мальчика из класса. После этого женщина схватила ребенка за шею и толкнула его. В ответ ученик поднял руку на учителя, а также пнул ее ногами.

В ведомстве заявили, что причиной потасовки стал конфликт между двумя школьниками. Преподаватель пыталась разнять ребят, после чего вывела одного из них в коридор.

«Один из школьников кинул в ее сторону стул, а затем бросил ей в лицо коробку с гуашью. ВсЕ это время ученик нецензурно выражался и оскорблял учителя», – отметили в УМВД.

В итоге женщине попыталась успокоить ребенка и обезопасить остальных ребят. Когда преподаватель отпустила мальчика, он упал у двери класса и несколько раз пнул учителя. Проводится проверка.