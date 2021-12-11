В Архангельске прокуратура начала проверку после обращения жителей Бревенника к Путину

В Архангельске прокуратура организовала проверку после видеообращения жителей острова Бревенник к Владимиру Путину, которые пожаловались на отсутствие транспортной доступности, роста цен на продукты питания, лекарства, перебои с топливом, сообщает «Двина Сегодня».

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям администрации ГО «Город Архангельск» по исполнению возложенных законом полномочий», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, обращение к президенту местные жители опубликовали 9 декабря. Оно создало большой общественный резонанс. О событии писали даже федеральные СМИ.

Вскоре администрация Архангельска написала в соцсетях, что обещает обеспечить транспортное сообщение с островом. Однако ещё в ноябре чиновники заявляли о неисправности оборудования для возведения понтонного моста.

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Ещё больше жителей острова огорчило то, что губернатор Поморья Александр Цыбульског не смог сдвинуть ситуацию с места.