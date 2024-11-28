В Архангельске погибли три человека при попытке перелететь через разведенный мост

Молодая пара и таксист погибли при попытке перелететь через разведенный Краснофлотский мост в Архангельске, пишет телеграм-канал «Плохие новости».
По его данным, 20-летние парень и девушка возвращались домой в поселок из областного центра на такси. Однако 30-летний водитель Renault Logan не знал, что мост разведен.
Тело девушки обнаружили уже утром — его выбросило из салона в реку. Автомобиль же нашли спустя несколько дней, в искореженном салоне зажало тела ее возлюбленного и таксиста.
Сейчас жители поселка собирают помощь для матерей погибшей пары.