Сотрудники Росгвардии задержали жителя Архангельска Андрея Шапорова по подозрению в изнасиловании школьницы, сообщил телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел вечером 1 июля напротив районной администрации на Московском проспекте. Злоумышленник схватил 15-летнюю девочку за горло, утащил в кусты и надругался над жертвой.
На крики ребенка прибежали прохожие, которые не позволили мужчине скрыться с места преступления.
Выяснилось, что он ранее не судим и нигде не работает. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 15 лет колонии.