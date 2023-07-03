Толпа подростков напала на пенсионерку и вымогала у нее деньги в Москве, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте», Злоумышленники оскорбляли и унижали женщину, требуя, чтобы она отдала им сто рублей. «Тварь? Я всю жизнь работала для вас медсестрой!» – закричала в ответ на оскорбление возмущенная женщина. Инцидент случился...