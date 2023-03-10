В Архангельске одноклассники силой написали на лбу подростка матерное слово

Школьники силой написали на лбу подростка матерное слово в Архангельске, сообщило ИА «Регион 29».

Инцидент произошел в школе № 33. На кадрах видно, как подростки удерживают мальчика за руки и волосы и пишут на его лбу красным маркером неприличное слово, обозначающее мужской половой орган.

Все произошло на глазах других детей, предположительно, в холле здания, возле гардероба.

Следователи начали проверку по факту применения физической силы к ученику и бездействия администрации учебного заведения. В администрации Архангельска взяли ситуацию на особый контроль, департамент образования проводит свою проверку.

Как пояснил юрист Александр Сухих, представляющий интересы семьи пострадавшего, ребенок систематически подвергается нападкам со стороны одноклассников.

По предварительной информации, конфликт между детьми произошел из-за девочки. Одноклассница пострадавшего мальчика, который учится в седьмого классе, пожаловалась девятикласснику, что у нее якобы что-то пропало и ее подозрения пали на одноклассника.