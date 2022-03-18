В Архангельске депутат Гревцов выступил против поддержки малого бизнеса

Архангельский депутат Александр Гревцов выступил против поддержки индивидуальных предпринимателей, пишет Руснорд.

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На мартовской сессии гордумы администрация города предложила в качестве меры поддержки малого бизнеса в сложный период ввести льготы по налогу на имущество, принадлежащие ИП.

Инициатива подразумевает установление налоговой льготы в размере 85 процентов подлежащей уплате суммы налога на имущество физлиц. При этом условием для этого станет тот факт, что площадь принадлежащего им недвижимого имущества превышает 900 квадратных метров. Если эта отметка выше, то речь идет о 65-процентой налоговой льготе.

Однако Гревцов выступил против этой идеи, и поэтому соответствующее решение пока не принято.