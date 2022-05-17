В апреле в Рязанской области родились Платон и Есения

Главное управление ЗАГС Рязанской области назвало редкие и популярные имена, которыми рязанцы называли детей в апреле.

Чаще всего во второй месяц весны мальчиков называли Артём, Матвей, Александр, Дмитрий, Михаил, Максим, Никита, Илья.

Популярными у родителей именами девочек стали: Мария, Полина, Виктория, Ксения, София, Варвара, Анастасия, Анна.

В число редких в апреле попало имя Григорий. Также рязанцы давали мальчикам имена Григорий, Платон, Ян, Родион, Елизар, Лука.

Редкими и непопулярными именами девочек стали: Злата, Алевтина, Дарина, Есения, Агата, Виталина.