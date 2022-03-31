В апреле в Рязанской области изменится расписание нескольких пригородных поездов

В апреле 2022 года в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов Казанского направления из-за ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

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У ряда электричек, экспрессов дальних маршрутов и поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится время отправления, прибытия и количество остановок, несколько поездов будут выведены из расписания.

Смотреть изменённое расписание просят на сайте РЖД.

Ремонтные работы проведут в апреле на участках Старожилово – Денежниково, Рыбное – Дивово.