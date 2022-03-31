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Четверг, 31 марта, 2022

В апреле в Рязанской области изменится расписание нескольких пригородных поездов

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В апреле в Рязанской области изменится расписание нескольких пригородных поездов

Александр Ильин
Пересечение Ярославского и Рязанского направлений. Пресс-служба РЖД.

В апреле 2022 года в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов Казанского направления из-за ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД. 

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У ряда электричек, экспрессов дальних маршрутов и поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится время отправления, прибытия и количество остановок, несколько поездов будут выведены из расписания. 

Смотреть изменённое расписание просят на сайте РЖД. 

Ремонтные работы проведут в апреле на участках Старожилово – Денежниково, Рыбное – Дивово. 

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