В апреле рязанцы получат пенсии с учётом индексации

С 1 апреля Отделение СФР по Рязанской области проиндексирует пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, на 14,75%. Повышение затронет 39 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба Соцфонда.

Размер индексации определяется на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим необходимого трудового стажа для страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

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Индексация коснётся не только социальных пенсий, но и выплат:

участникам Великой Отечественной войны,

гражданам, награждённым знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда»,

военнослужащим, проходившим службу по призыву, и нетрудоспособным членам их семей,

гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия, и их нетрудоспособным родственникам,

космонавтам и лётчикам-испытателям.

Проиндексированные пенсии будут выплачены пенсионерам в апреле по стандартному графику.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра Отделения СФР по Рязанской области: 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт — 9:00–18:00, пт — 9:00–16:45).