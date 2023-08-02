В аномальной зоне помолятся Перуну для победы России в спецоперации

В селе Молебка Пермского края, расположенном в аномальной зоне, в выходные пройдут Дни народных традиций, сообщает URA.ru.

По словам одного из организаторов мероприятия Мишеля Абдулова, участники встречи собираются провести обряды, с помощью которых попросят у древнеславянского бога Перуна победы российским войскам, участвующим в СВО.

Абдулов в соцсетях рассказал, что на празднике можно будет попрыгать через костёр, примерить защиту древних воинов, воспользоваться их оружием — планируется метание ножей, топоров, стрельба из луков.

Также гостей, приехавших в Молебки 5 и 6 августа, ждут ярмарка, мастер-классы по шаманизму, бытовой магии. Можно будет создать амулет, получить консультацию экстрасенсов.