В Анапе умершего положили в гроб голым и с пакетом на голове

В Анапе умершего положили голым в гроб и с черным пакетом на голове, пишет телеграм-канал Kub Mash со ссылкой на родственников покойного.

По их словам, Александр Третьяк умер 15 июля на пляже «Русь» от сердечного приступа. Прощание с ним на Гостагаевском кладбище организовывала гражданская жена. В день погребения из катафалка вытащили закрытый гроб.

«Друзья потребовали снять крышку и увидели раздетого Александра с черным пакетом на голове. Тело было завернуто в какое-то старое одеяло. Больше внутри ничего не было», — говорится в публикации.

Сотрудники обвинили в случившемся нового санитара, который, по их словам, все перепутал.

В итоге семье вернули 16 тысяч рублей. Тем не менее она планирует жаловаться в прокуратуру.