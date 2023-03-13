В Амурской области студент устроил поножовщину в общежитии из-за печенья

Студент института железнодорожного транспорта в городе Свободном устроил поножовщину в общежитии, написал телеграм-канал Shot.

По предварительной версии, 16-летний парень пришел в комнату, где живут две 17-летние студентки и стал просить у них сладости к чаю, чего у подруг не оказалось. Ему предложили булочек, но такой десерт юношу не устроил.

Злоумышленник набросился на студенток, изрезал их, после чего пошел к себе в комнату и порезал себя.

Все трое пострадавших выжили, двух из них доставили в больницу. Одна из девушек призналась, что не ожидала такой агрессии от студента: это их хороший друг, живет в соседней комнате с ее бойфрендом.