Понедельник, 13 марта, 2023
powder

В Амурской области студент устроил поножовщину в общежитии из-за печенья

На главнуюНовости мира

Студент института железнодорожного транспорта в городе Свободном устроил поножовщину в общежитии, написал телеграм-канал Shot.

По предварительной версии, 16-летний парень пришел в комнату, где живут две 17-летние студентки и стал просить у них сладости к чаю, чего у подруг не оказалось. Ему предложили булочек, но такой десерт юношу не устроил.

Злоумышленник набросился на студенток, изрезал их, после чего пошел к себе в комнату и порезал себя.

Все трое пострадавших выжили, двух из них доставили в больницу. Одна из девушек призналась, что не ожидала такой агрессии от студента: это их хороший друг, живет в соседней комнате с ее бойфрендом.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации