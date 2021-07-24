- Advertisement -

В пятницу, 23 июля, в Амурской области погибла трехлетняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В тот день вечером органы получили сообщение о пропаже ребенка в селе Белый Яр Завитинского района. Поиском занимались местные жители. В результате тело девочки нашли на берегу местной реки.

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Правоохранители считают, что девочка осталась без присмотра взрослых, а после пропала. Следователи осмотрели место происшествия, а судмедэксперт тело ребенка. По предварительной информации, причина смерти — утопление.

Расследование продолжается.