16.1 C
Рязань
Суббота, 24 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Амурской области погибла трехлетняя девочка

Елена Лобанова
В Амурской области погибла трехлетняя девочка
Изображение esudroff с сайта Pixabay
- Advertisement -

В пятницу, 23 июля, в Амурской области погибла трехлетняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

В тот день вечером органы получили сообщение о пропаже ребенка в селе Белый Яр Завитинского района. Поиском занимались местные жители. В результате тело девочки нашли на берегу местной реки. 

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). 

Правоохранители считают, что девочка осталась без присмотра взрослых, а после пропала. Следователи осмотрели место происшествия, а судмедэксперт тело ребенка. По предварительной информации, причина смерти — утопление. 

Расследование продолжается.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]