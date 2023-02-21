Вторник, 21 февраля, 2023
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В Алтайском крае мать сожгла дочь на глазах у сына, «изгоняя из нее бесов»

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Накануне в селе Урожайном в Алтайском крае мать сожгла заживо маленькую дочь, сообщил МК.

По предварительной версии, злоумышленница облила ребенка горючей жидкостью и подожгла на глазах у восьмилетнего сына. Девочка умерла на месте.

Вскоре женщину задержали. На допросе она заявила, что пыталась таким образом «изгнать из дочери бесов». В ее отношении возбудили уголовное дело.

Как стало известно, семья состояла на учете как неблагополучная. У россиянки есть еще двое несовершеннолетних детей.

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