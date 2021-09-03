В Алматы открылся первый региональный В2В шоу-рум товаров рязанских товаропроизводителей

Официальное открытие выставочного пространства В2В, на котором представлено более 400 единиц продукции 45 рязанских компаний, состоялось 3 сентября в городе Алматы Республики Казахстан. Во исполнение поручения Губернатора Рязанской области Николая Любимова, шоу-рум организован Рязанским центром экспорта при поддержке Корпорации развития Рязанской области. В церемонии открытия принял участие ее генеральный директор Артем Никитин.

По словам Артема Никитина, по итогам рязанской бизнес-миссии в Казахстан в июне этого года, Губернатор указал на необходимость не сбавлять темпы продвижения на зарубежные рынки рязанских товаропроизводителей и их продукции, шире использовать разные форматы отработки сотрудничества. «В том числе глава региона поручил проработать вариант организации такого В2В шоу-рума, – пояснил Артем Никитин. – Это принципиально новый подход презентации регионального промышленного бренда, наших инвестиционных ресурсов. В нем заложена возможность глубокого и всестороннего изучения на месте партнерского рынка, а также исчерпывающего представления наших промышленных и инвестиционных ресурсов целевым бизнес-кругам. Оправдано, что слоган этого проекта – открывая границы, расширяя возможности».

На церемонии открытия шоу-рума замдиректора Палаты предпринимателей города Алматы Аскербек Насамбаев отметил разностороннюю презентацию региона, разноотраслевое представление рязанской продукции. «Думаю, что на этой площадке будут полезно и продуктивно проведены b2b-встречи. Выставка даст толчок для прогрессивного развития взаимоотношений Рязанской области и бизнесменов города Алматы», – отметил он, передав от имени Атамекена поздравление с открытием проекта и пожелания «нашим бизнесменам и бизнесменам Рязанской области найти конструктивные подходы и заключить договоры».

Я считаю, что такое мероприятие как шоу-рум товаропроизводителей – очень важная вещь в наше время. Формат способствует развитию бизнеса как в Казахстане, так и в России, – заявила главный менеджер АО Фонд развития предпринимательства «Даму» Майя Бердалиева. – Предприниматели могут обмениваться опытом, расширять производства, увеличивать продажи своей продукции. Мы очень рады, что Рязанская область пригласила нас принять участие в мероприятии, будем рады дальнейшему сотрудничеству: очень многие из представленных компаний полезны нашим предпринимателям из Казахстана.

Помимо продукции строительной, пищевой отрасли, сферы IT-технологий, легкой промышленности, товаров народного потребления и медицинских изделий рязанского производства, в шоу-руме представлен инвестиционный и туристский потенциал региона.

Работа шоу-рума продлится до 29 октября. По информации организаторов проекта, в рамках запланированных на этот период мероприятий на площадке выставки в общей сложности состоится более 800 презентаций, «круглых столов», встреч, и переговоров с заинтересованными в установлении долгосрочного сотрудничества представителями бизнес-сообщества Республики Казахстан. Для этого, в том числе, обеспечена ВКС связь с отделами продаж каждого из рязанских предприятий-участников проекта, что позволит оперативно уточнять все вопросы, возникающие у посетителей шоу-рума.

По показателям оборота внешнеэкономической деятельности Рязанской области Казахстан в течение последних лет находится в числе лидеров торговых партнеров региона. Экспортные поставки в Казахстан – это строительные материалы из пластмасс и битума, офисная бумага и картон, сигнализационные охранные системы, полированное стекло, путевое оборудование, электрические устройства и аппаратура связи, оптические приборы и медицинская техника. В 1 полугодии 2021 года совокупный объем экспорта в Казахстан из Рязанской области увеличился на 16,38%. По отдельным группам товаров прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил: электрические устройства и аппаратура связи +80%, оптические приборы и медтехника + 126%, осветительная техника + 302%.