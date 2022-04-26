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Вторник, 26 апреля, 2022

В Александрове пьяный мужчина кинул гранату в толпу людей

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В Александрове пьяный мужчина кинул гранату в толпу людей

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В понедельник, 25 апреля, в Александрове Владимирской области прогремел взрыв, пишет газета Новый город Александров.

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По предварительной информации, местная жительница поругалась с рабочими в одном из парков. Так, она резко высказалась против траты средств на «никому ненужную покраску». В ответ оппоненты «послали» ее.

В итоге женщина позвала пьяного сожителя, который взял с собой гранату и кинул ее в рабочих. В результате взрыва человек пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Потерпевшим потребовалась госпитализации.

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